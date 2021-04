Paolo Conte inaugura “Collisioni”, il festival agri-rock nelle Langhe: concerto ad Alba il 16 luglio

L'edizione dell'anno scorso a Barolo, in provincia di Cuneo, era stata cancellata, ma adesso “Collisioni”, il celebre festival agri-rock nelle Langhe, riparte. Con un «festival ad Alba e un cartellone di serate in musica a Barolo». E lo farà con un concerto di un artista «riconosciuto a livello internazionale, ma anche espressione del territorio piemontese»: Paolo Conte. Accompagnato dalla sua orchestra, Conte inaugurerà la manifestazione con un grande concerto ad Alba venerdì 16 luglio, nell'ambito del tour che celebra i cinquant'anni di «Azzurro», forse la sua canzone più celebre. I biglietti per il concerto di Paolo Conte saranno disponibili da mercoledì 5 maggio su Ticketone e, come tradizione, nelle prossime settimane verranno annunciate altre novità e altri opsiti del programma.

