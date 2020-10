© RIPRODUZIONE RISERVATA

È disponibile Concerti, la ristampa in edizione limitata Crystal Clear Vinyl del primo, leggendario album dal vivo di. Due LP per la prima volta pubblicati in vinile cristallo, per valorizzare ancora di più la qualità sonora originale. Questa esclusiva ripubblicazione presenta anche la replica fedele (70x100) della locandina originale del concerto di Parigi. Concerti (Nar International / BTF) è in vendita online su BTF, Amazon, IBS, Mondadori e nei migliori negozi di dischi. Pubblicato originariamente nel 1985, il doppio LP contiene 21 brani registrati dal vivo nel corso di una straordinaria tournée cominciata all’estero al Théƒtre de la Ville di Parigi e conclusa in Italia tra i "tutto esaurito" del Teatro Alle Vigne di Lodi ed il Teatro Morlacchi di Perugia.Presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia, il doppio 33 giri contiene canzoni che ripercorrono la già vasta carriera cantautorale di Conte: Via con me, Sotto le stelle del Jazz, Bartali, Genova Per Noi, Un gelato al limone e Azzurro (scritta per Celentano a fine anni ‘60), sono solo alcune delle tracce portate in scena dall’artista piemontese accompagnato da una band d’eccellenza composta da Antonio Marangolo (sassofono), Ellade Bandini (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Mimmo Turone (tastiere) e Jimmy Villotti (chitarra). Intanto, dopo il successo dell’uscita evento, Paolo Conte, Via con me, il film documentario diretto da Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital, si prepara a tornare nelle sale italiane per una replica in contemporanea nazionale dal 15 al 18 ottobre.