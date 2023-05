Via con me: il 25 maggio a San Giorgio il Tributo a Paolo Conte

RIETI - Con l’attesissimo concerto Tributo a Paolo Conte si chiude giovedì la rassegna di primavera della Fondazione Varrone, che per tre mesi ha scandito settimanalmente con concerti e spettacoli la stagione culturale cittadina.

Sul palco dell’ex chiesa di Largo San Giorgio il 25 maggio alle 18 salirà la Paul Count Jazz Band, un gruppo di amici musicisti riuniti intorno a Gianni Fidanza, docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale al Conservatorio di Milano, pianista e voce della band che propone esclusivamente musica e canzoni del grande cantautore piemontese. In scaletta canzoni come Azzurro, Bartali, La Topolino amaranto, Via con me.

Un repertorio non comune, quello della PCJB, e un apprezzamento da parte del pubblico che le è valso il regolare invito al Moncalieri Jazz Festival, la partecipazione ad eventi e convention in Italia e all’estero, oltre che a concerti in contesti più informali, dove il feeling tra musicisti e pubblico diventa parte essenziale dell’esibizione.

A Rieti la Paul Count Jazz Band si presenta in formazione completa, con Antonio Bianchi alla batteria, Antonio Gargaro al sax soprano e sax tenore, Ferdinando Paris alla fisarmonica, Fernando Paris al basso, Luca Restaino alla chitarra, Mimmo Matteucci al sax contralto e sax baritono, Pietro Paolucci al sax tenore. Guida il gruppo Gianni Fidanza al pianoforte e voce; suoi sono anche gli arrangiamenti, fedeli allo spirito originale dei brani di Conte, con quelle atmosfere degli anni Trenta punteggiate da continue incursioni in sonorità più moderne.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.