ORVIETO Troppo caldo a Orvieto Scalo, in piazza Matteotti dove si affaccia la stazione ferroviaria, così un uomo sui 35-40 anni, intorno alle 13 di giovedì 14 maggio ha pensato bene di togliersi i vestiti e tuffarsi a bagno nella grande fontana che si trova al centro della piazza. Secondo quanto si apprende l'uomo, di cui si ignora la provenienza, si trovava alla stazione e aveva con sé dei bagagli quando si è avviato in direzione della fontana, si è spogliato ed è entrato in acqua. Qualcuno lo ha notato e ha avvisato il Commissariato di Orvieto. Poco dopo una volante è arrivata, gli agenti hanno invitato l'uomo a uscire dalla fontana e, dopo averlo fatto rivestire, lo hanno accompagnato negli uffici di piazza Cahen. © RIPRODUZIONE RISERVATA