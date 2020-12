Tornano i presepi in Vicolo Belvedere a Narni. Quindici opere stanno popolando il Centro Storico

I presepi sono ricomparsi pian piano in Vicolo Belvedere nel Centro Storico di Narni, mantenendo inalterata una tradizione che il covid ha tentato di cancellare, senza riuscirci: ben quindici composizioni della Natività stanno trovando sede, l'ultima il prossimo martedì 8 dicembre, nel vicolo già pieno di piante e di fiori. Le opere sono state distanziate opportunamente in modo da impedire degli assembramenti inutili dei visitatori. Il “Giorno della Madonna”, l’8 dicembre, appunto, è anche prevista la benedizione da parte del parroco don Sergio per una sorta di inaugurazione formale. «Abbiamo pensato di mettere degli oblò nelle porte dei giardini privati che si snodano lungo il vicolo – spiega Samuele Bussoletti, il presidente dell’Associazione Vicolo Belvedere – tutti potranno ammirare dei presepi che si rifanno alla tradizione, che è anche quella del Vicolo». Il posizionamento degli oblò permetterà di aggirarsi il quella zona suffstiva di Narni senza alcun pericolo e nel rispetto delle norme. In bella vista anche delle realizzazioni in scala del Ponte di Augusto e del Palazzo dei Priori. I presepi rimarranno esposti visibili ed illuminati pure nelle ore notturne, anche in questo caso in linea con una tradizione che ha visto l’assoluta assenza di vandalismi.

Ultimo aggiornamento: 19:19

