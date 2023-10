La compagna muore d'infarto, lui si impicca per il dolore alla ringhiera del Belvedere

Si è impiccato con una corda alla ringhiera di via Piave, sotto il Belvedere di Giulianova, nella notte tra lunedì e martedì. Quando è arrivata l’ambulanza era già morto. La vittima ha 66 anni, originario di Montesilvano, era residente a Giulianova e lo si vedeva in giro on un’Ape per la raccolta di materiale ferroso e altri rifiuti. Li portava a casa e qui il 14 maggio scorso era accaduto un altro dramma.

La compagna di 49 anni era stata trovata agonizzante proprio da lui e poco dopo era deceduta. L’uomo l’aveva trovata a terra e non riusciva ad aprire la porta della camera da letto dove lei si trovava, per cui, oltre a chiedere l’intervento del 118, ha chiesto anche quello dei vigili del fuoco, che riuscirono ad aprire la porta, bloccata dal corpo della donna ma anche dalla valanga di suppellettili, rifiuti, cose trovate per strada di cui era stracolma l’abitazione.

La donna morì d’infarto: soffriva disposofobia, una patologia che fa delle persone che ne vengono colpite un accumulatore patologico.

Il compagno era molto legato a lei e non si è più ripreso per la sua scomparsa fino ad arrivare al gesto estremo. La salma è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di Giulianova. Da stabilire la data dei funerali.