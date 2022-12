La Ternana pareggia col SudTirol e rimane in zona playoff. Andreazzoli soddisfatto. Falletti sostituito nell'intervallo

Nel pareggio per zero a zero tra SudTirol e Ternana, rischia di diventare un caso la sostitutizione di Falletti. Il fantasista, infatti, rimane nello spogliatoio durante l'intervallo, sostituito da Paghera. Che Falletti non sia al top della condizione atletica fisica e probabilmente mentale, lo hanno sottolineato in tanti. Tuttavia la decisione di sostituirlo sommata al commento dell'allenatore Aurelio Andreazzoli dopo la gara col Venezia rlascia trasparire il fatto che in pochi in questo momento sono sicuri di un posto in squadra. Lo dimostra il turn over in queste prime tre partite dove il tecnico che ha sostituito Cristiano Lucarelli ha ottenuto una sconfitta, una vittoria e appunto un pareggio. Sulla corsia di destra ha rilanciato prima Ghiringhelli e poi Defendi. A centrocampo sta cercando il miglior equilibrio tra Agazzi Cassata e Coulibaly, collocati tutti in ordine alfabetico. In avanti in attesa di rivedere in campo Donnarumma e Favilli, si soffre oltremisura.

«Sono soddisfatto del risultato -afferma Aurelio Andreazzoli- anche se negli ultimi venti metri siamo ancoa sporchi. Su questo fronte cominceremo a lavorare la prossima settimana».

La Ternana tornerà in campo domenica prossima al Liberati, ospitando il Como.

SUDTIROL - TERNANA 0-0

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Davi (19′ pt Berra); De Col (14′ pt Rover), Nicolussi Caviglia (1′ st Pompetti), Tait; Casiraghi (42′ st Siega), Mazzocchi (42′ st Marconi), Odogwu. A disp. Iacobucci, Vinetot, Voltan, Carretta, Crociata, Capone, Schiavone. All. Bisoli

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sørensen, Mantovani, Martella (25′ st Corrado); Coulibaly (13′ st Cassata), Di Tacchio, Palumbo (39′ st Agazzi); Falletti (1′ st Paghera); Partipilo, Pettinari (39′ st Spalluto). A disp. Krapikas, Proietti, Moro, Diakité, Ghiringhelli, Bogdan, Celli. All. Andreazzoli

ARBITRO: Marcenaro di Genova

NOTE: spettatori 3.376 (di cui 281 della Ternana. Ammoniti Coulibaly, Paghera, Cassata, Bisoli. Recupero tempo pt 3', st 3'