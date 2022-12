Terrorismo, tentato golpe in Germania: 25 arresti, un fermo anche a Perugia

PERUGIA - Le indagini per un tentato golpe in Germania, con un gruppo armato pronto ad assalire il Bundestag, il parlamento tedesco, sono arrivate fino in Italia: un fermo è stato effettuato anche a Perugia.

In tutto, venticinque esponenti di estrema destra ed ex militari sono stati arrestati con l'accusa di tentato golpe nei blitz condotti dalle forze della sicurezza tedesche in varie località della Germania, da Berlino a Francoforte. Come riportano i media tedeschi, in campo sono stati schierati circa tremila agenti della sicurezza che hanno bloccato il tentativo di assalto del Bundestag: secondo l'ufficio della protezione della Costituzione il «gruppo estremista Reichsbürger», ovvero “Cittadini del Reich”, è composto da 21mila militanti. Di questi, un centinaio tra donne e uomini armati sarebbero stati coinvolti attivamente nel piano per rovesciare il governo tedesco.

Tra di loro anche la persona fermata a Perugia, come confermato dalla Digos, che però al momento non ha fornito ulteriori comunicazioni sulla stato delle indagini.