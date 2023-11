Terni. Visite gratis a Villa Glori per la prevenzione delle malattie prostatiche Il primario Pansadoro: «Si possono anche curare»

L’appuntamento è per sabato 26 novembre nello spiazzo di Villa Glori dove un gazebo ospiterà i medici dell’urologia dell’ospedale di Terni guidati dal primario Alberto Pansadoro (nella foto) per l’intera giornata. Il “Santa Maria” aderisce all’evento internazionale per la prevenzione delle malattie prostatiche che trovano proprio dell’equipe ternana, un punto di riferimento non soltanto locale ma anche extraregionale, proprio per l’alta professionalità. “Movember” è un’iniziativa annuale internazionale che si svolge nel corso del mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (i Mo Bro) si fanno crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie. “Movember” si pone gli obiettivi di favorire la diagnosi precoce del cancro alla prostata, aumentare l’efficacia dei trattamenti e ridurre il numero di decessi. Oltre che suggerire un check-up annuale, la fondazione incoraggia gli uomini a indagare su possibili storie familiari relative al cancro e ad adottare uno stile di vita più salutare.

Nel gazebo saranno presenti costantemente tutta la giornata il primario e i suoi dirigenti medici che risponderanno alla domande delle persone, perché le malattie legate alla prostata non vanno sottovalutate. Lo sanno bene gli specialisti che scoprono ogni anno sempre più casi di malati che potrebbero essere scurate se presi in tempo, senza poi dover ricorrere alla chirurgia. Al banchetto saranno disponibili brochure e manifesti sul tumore della ghiandola, al fine di informare il più possibile la popolazione sui controlli e gli esami necessari per questo tipo di patologia, sulle attuali possibilità di cura e trattamento. Il reparto dell’ospedale di Terni è in grado di dare risposte a tutte le richieste anche a quelle più difficili anche grazie all’ausilio della robotica.