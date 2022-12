Sabato 17 Dicembre 2022, 09:21

TERNI - La lite tra due donne straniere è esplosa nella serata di ieri e, nel parapiglia, è spuntato fuori anche un coltello.

Le grida dei clienti del bar di piazza Buozzi, in centro, che tentano di fermare la violenza mettendosi in mezzo, richiamano l’attenzione di chi, nonostante il forte temporale, si trova in zona.

Alla lite assistono diverse persone, che cercano invano di separare le due. Qualcuno rimedierà anche delle ferite alle mani nel tentativo di fermare la violenza.

Sul marciapiede c’è anche un bambino che si dispera mentre le due donne si azzuffano e una continua a impugnare il coltello minacciando l’altra. Chi è lì ha paura che quell’arma possa essere usata e cerca di fare il possibile per sottrarla alla donna che continua a tenerla in mano con fare minaccioso.

A placare gli animi ci pensano i poliziotti della squadra volante, giunti sul posto intorno alle 18 dopo la richiesta d’aiuto arrivata dal locale. Saranno loro a bloccarle e a portarle in questura per cercare di ricostruire i contorni di un episodio violento che avrebbe potuto degenerare.

Andato in scena all’interno del bar dove qualche sera fa i marocchini che vivono in città si sono ritrovati per seguire la loro squadra impegnata nella semifinale dei Mondiali del Qatar. Un locale sempre molto frequentato anche per le serate musicali che organizza. In terra rimangono i pezzi di vetro dei bicchieri rotti e oggetti buttati sul pavimento.

Quale sia stata la ragione che ha acceso la miccia è ora al vaglio degli investigatori della questura. Che hanno sentito le versioni delle due donne ma anche di chi ha assistito ad una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il coltello sarà recuperato dalla polizia in terra, accanto al marciapiede di fronte al locale.

Nella tarda serata gli agenti sono tornati nel bar per raccogliere altre testimonianze ritenute fondamentali per ricostruire i contorni della violenza.