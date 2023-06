Terni: l'unico medico è in ferie, salta il servizio Usl di radiologia

«Il medico va in ferie e il servizio diagnostico chiude». La denuncia viene da una ternana che nei giorni scorsi si è recata all’ambulatorio radiologico dell’Usl Umbria 2 in via Bramante ma ha non ha trovato nessuno. Affisso all’ingresso c’era un cartello che annunciava che dal 22 al 31 maggio il servizio era chiuso e che si consegnavano solo referti e dischetti. «Mi occorrevano delle informazioni e mi sono recata di persona in ambulatorio, ma c’era solo una persona che consegnava i referti – racconta la donna – Alla luce anche dell’avviso affisso sulla porta che parlava di una chiusura dell’ambulatorio fino a fine mese, ho chiesto spiegazioni alla persona che consegnava i dischetti che mi ha risposto che il medico era in ferie». Dall’incredulità per la risposta, la donna è passata alla rabbia.

«Non credevo che in una struttura pubblica potesse accadere una situazione del genere – spiega – credevo che i servizi dovessero essere sempre garantiti. Nulla da eccepire sul sacrosanto dovere del radiologo di andare un vacanza, ma mi chiedo: come è possibile che si chiuda un ambulatorio come se fosse un’attività commerciale privata?». L’utente ternana, con l’occasione, punta il dito sulla mobilità. «Questa situazione – ipotizza – fa il paio con il fatto che poi, quando si vanno a prendere gli appuntamenti al Cup, questo dirotta in altre strutture regionali.

E così capita che per una semplice radiografia si venga mandati ad Amelia, Città di Castello o a Umbertide. Mi chiedo come è possibile che in una struttura sanitaria pubblica accadano queste cose? Non dobbiamo quindi meravigliarci se davanti a questi disagi la gente ricorre al privato. Purtroppo – aggiunge – non tutti hanno la possibilità di rivolgersi alle strutture private e alla fine qualcuno rinuncia a anche a curarsi».

La carenza di radiologi nell’Usl Umbria 2 non è nuova e non è circoscritta solo all'ambulatorio di via Bramante ma investe anche altre strutture come, per esempio Foligno, dove nei mesi scorsi si sono lamentati gli stessi disagi. Per “rimpolpare” l’organico a marzo è stato bandito un concorso per sette posti. La selezione riguarda tutte le strutture dell’Unità sanitaria locale, quindi Terni, Narni, Amelia, Orvieto, Spoleto e Foligno. Tuttavia già qualcuno ha fatto notare come 7 radiologi non risolvano il problema. Nelle scorse settimane, infatti, il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, aveva rilevato «che considerato che tutte le strutture sono attualmente in sofferenza di organico, sette unità non sono sufficienti».