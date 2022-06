Ospedale di Terni: il dottor Roberto Ferranti a capo della radiologia, succede a Passalacqua

Il dottor Roberto Ferranti (nella foto con il direttore sanitario Alessandra Ascani) è il nuovo direttore facente funzione della struttura complessa di Radiologia. Il dottor Ferranti, che lavora all’ospedale Santa Maria dal 2001, succede così al dottor Giovanni Passalacqua che il 31 luglio scorso ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età. «Per me è una grande soddisfazione - spiega il dottor Ferranti - e questa nomina rafforzerà ancor di più il mio impegno per il Santa Maria e per la sanità del territorio. Una nomina inoltre che arriva in un momento storico complicato, in cui la pandemia ha stravolto il mondo sanitario: anche questa è una sfida da affrontare». La nomina del dottor Ferranti - spiega l'Azienda - va nella direzione della professionalità e della garanzia di qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Una linea già tracciata dal dottor Passalacqua e dal suo team. Siamo sicuri che il dottor Ferranti potrà rafforzare questo percorso, sfruttando la sua esperienza e la sua conoscenza del nostro ospedale, valorizzando tutto il personale afferente alla struttura di Radiodiagnostica».