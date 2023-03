Terni, ubriachi al volante: La polizia stradale ritira cinque patenti

TERNI - Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti nel mirino di polizia stradale e polizia locale di Narni. Durante i controlli sono state ritirate cinque patenti di guida, contestate due sanzioni amministrative e tre penalmente rilevanti per la guida in stato di ebrezza. 51 i punti decurtati dalle patenti.

Guerra a chi guida dopo aver bevuto troppo ma anche controlli serrati della sezione della polstrada di Terni per verificare il rispetto delle norme previste per il trasporto delle merci e dei passeggeri e quelle sulla velocità.

Controlli che hanno fatto scattare 48 sanzioni amministrative. "Nello specifico - spiegano dalla polizia stradale - si è proceduto alla verifica del rispetto delle normative riguardanti i documenti relativi alla revisione ed alla assicurazione dei veicoli, procedendo alla contestazione di 6 sanzioni per la mancanza della revisione periodica del mezzo e 3 per la mancata copertura assicurativa. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto dei limiti di velocità e per questo sono state erogate 11 sanzioni amministrative".