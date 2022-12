Terni, Un conducente su quattro positivo all'alcoltest e la polizia stradale intensifica i controlli

TERNI - Un conducente su quattro è stato trovato positivo all'alcoltest. Tra di loro c'è anche un neopatentato che, per evitare il controllo della polizia stradale, ha effettuato una manovra azzardata andando a sbattere contro una macchina in sosta. Al giovane, oltre alla guida in stato di ebbrezza, è stata contestata la guida con patente sospesa.

E' il bilancio dei controlli del fine settimana della polizia stradale che, a ridosso delle festività natalizie, ha alzato il livello d'attenzione su strade e autostrade per evitare che momenti di festa possano trasformarsi in tragedie.

Degli oltre 20 veicoli fermati, 6 conducenti sono risultati positivi all’alcool test.

"I sevizi di prevenzione alle cosiddette “stragi del sabato sera” rispondono alla necessità inderogabile di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti - spiega una nota della questura - e il personale della polizia stradale di Terni per rispondere a questa esigenza, nei prossimi giorni metterà in opera una capillare attività di controllo che mira a prevenire comportamenti che possono costituire pericoli per la sicurezza stradale".