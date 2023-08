Terni. Tre giorni di festeggiamenti in Valserra per celebrare le ricchezze del territorio

Il torrente Serra e i piccoli paesi con poche centinaia di abitanti caratterizzati da torri di guardia disseminate tra i crinali dei monti Martani rappresentano il territorio della Valserra riconosciuto a livello europeo come un sito di importanza comunitaria (Sic) e successivamente anche come una zona speciale di conservazione (Zsc) nell'ambito della rete “Natura 2000” dall’Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali. La festa è stata fortemente voluta dalla locale Proloco ed in estate è diventata un punto di riferimento per l’intera comunità ed anche per i tanti turisti. L’11, il 12 e il 13 di agosto sono i giorni da ricordare per una scampagnata fuori dalle mura cittadine e per l’assaggio di prodotti a chilometro zero regalati dai coltivatori del posto per aiutare l’associazione. Il comune di Terni, infatti, ha concesso all’ente di promozione turistica i locali dell’ex scuola elementare di Giuncano. L’ente l’ha preso l’immobile che cadeva a pezzi in affitto ed oggi è diventato il luogo di aggregazione del territorio. «L’abbiamo rimesso a posto (tetto compreso)- spiega la presidente Cristina Galli- spendendo tanti soldi per l’acquisto del materiale, mentre per la manodopera ci hanno pensato i soci e i volontari lavorando per mesi gratuitamente per renderla agibile e punto di incontro e di ritrovo. Con i locali dell’ex scuola rimessa a nuovo- conclude- abbiamo avuto anche la possibilità di ospitare il seggio elettorale, altrimenti per votare eravamo costretti recarci a Terni».

Adesso quel quasi rudere recuperato è diventato un propulsore per la promozione e la valorizzazione della natura, della cultura e della conoscenza del territorio. Per questo motivo sabato 12 verrà presentato il libro scritto a due mani “Val Di Serra” di Marco Barbarossa e Silvio Sorcini”. Una carrellata sui luoghi di culto e non solo della vallata, conditi da aneddoti, storie e tante foto presentato dagli stessi autori. Per chi ama la buona cucina, invece, giovedì 10, alle 20 una vera chicca per palati fini: pizzole e arrosticini cucinati sul posto e serviti con bevande di ogni tipo.