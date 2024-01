Terni, travolto mentre attraversa viale dello Stadio: giovane di colore in prognosi riservata

TERNI - E’ ricoverato in ospedale in prognosi riservata un ragazzo di colore che è stato investito da un’auto mentre attraversava viale dello Stadio.

L’incidente si è verificato ieri sera intorno alla diciannove.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri del comando provinciale la Ford Fiesta, che percorreva viale dello Stadio in direzione dei semafori, dopo aver superato la rotonda ha preso in pieno il giovane che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.

A causa dell’impatto il ragazzo, che a tarda sera non era stato ancora identificato, è stato sbalzato sul cofano dell’auto sbattendo con violenza sul parabrezza, in parte andato in frantumi.

L’allarme è scattato immediatamente e con esso i soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l’ambulanza, che ha trasportato il pedone in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nell’impatto il giovane di colore ha riportato serie lesioni alla testa e in altre parti del corpo.

In viale dello Stadio sono arrivati i carabinieri di Terni, impegnati nei primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento, e la polizia che si è occupata di regolare la circolazione stradale in un momento in cui il traffico era particolarmente intenso.

La certezza è che l’incidente di ieri sera si è verificato in un punto particolarmente buio di viale dello Stadio. Su quelle strisce pedonali negli anni si sono contati diversi investimenti, soprattutto di notte, uno dei quali costò la vita a un pedone straniero.

Ai militari ternani, impegnati fino a tarda sera nei rilievi, il compito di ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.