Sabato 11 Novembre 2023, 08:30

TERNI - Rientra a casa dopo un’ora di assenza e rischia di trovarsi faccia a faccia con i ladri, che scappano via quando lei apre la porta e poi spariscono nel nulla.

Per la giovane donna ternana, che è insieme alla figlia in tenera età, sono momenti di autentico terrore.

Quando entra a casa i malviventi, disturbati dal suo arrivo, per fuggire utilizzano la finestra da cui sono entrati e fanno un gran baccano.

Sul furto andato in scena ieri pomeriggio in via dei Pressio Colonnese sta indagando la polizia.

La certezza è che quello di giovedì è stato un pomeriggio da dimenticare perché i ladri hanno visitato altri tre appartamenti della città tra Borgo Rivo e Borgo Bovio.

Magro il bottino del raid, fatto di oggetti d’oro di poco valore e qualche decina di euro in contanti.

Il furto nella casa a poche centinaia di metri dall’ospedale si è consumato tra le 18 e 30 e le 19 e 30, nel lasso di tempo in cui a casa non c’era nessuno.

Al suo rientro con la figlia, la proprietaria si è accorta che faceva fatica ad aprire la porta perché c’era un ostacolo. Quando è riuscita a entrare, si è accorta che il divano era stato messo a protezione dell’ingresso, e ha sentito il rumore dei malviventi che, colti di sorpresa, sono scappati via.

Sul posto è arrivata la squadra volante per i primi accertamenti e i rilievi. La certezza è che i ladri, per entrare, hanno forzato una finestra, la stessa che poi hanno utilizzato per la fuga al rientro della proprietaria.

Hanno fatto in tempo a rovesciare il contenuto dei cassetti e dell’armadio di una camera da letto sul pavimento a caccia di soldi, che non c’erano, e preziosi. Ma non sono riusciti a portar via il bottino sperato, forse perché sono stati disturbati dal ritorno improvviso della proprietaria.

Nella zona residenziale di Santa Maria Maddalena i condomini sono preoccupati e qualcuno, dopo questo episodio, ha già provveduto ad acquistare un sistema d’allarme.

Nelle stesse ore polizia e carabinieri sono intervenuti per altri tre furti in casa. I ladri stavolta per entrare hanno usato una lastra approfittando del fatto che i proprietari non avevano chiuso a chiave le porte blindate.

Uno dei raid è andato in scena in un appartamento di Borgo Rivo, gli altri due invece in un palazzo di via Vulcano, a Borgo Bovio. Qui i ladri in pochi minuti hanno “visitato” due case. I proprietari stanno facendo la conta del bottino, che non è sostanzioso. Dalle case prese di mira sono spariti anelli d’oro e qualche decina di euro in contanti.

Sui furti in serie sono in corso serrate indagini dei carabinieri e della polizia.