Terni, in corso Tacito più auto che persone come negli anni Settanta

TERNI – Piu auto che persone in corso Tacito. Giovedì 24 agosto Terni non è più deserta. Il centro è meta di shopping per gli ultimi giorni dei saldi estivi. Ma è slalom tra furgoni che scaricano le merci, auto davanti alle vetrine dei negozi, motorini lasciati sotto ai cartelli di divieto, pattuglie della polizia locale che passano ma non sanzionano. Le mamme a riparare i bimbi in carrozzino dai gas di scarico: con una mano coprono il viso del figlio quando si trovano a passare a ridosso dei mezzi con i motori accesi. Sotto il palazzo dell’Ina, in piazza della Repubblica, una panchina e una macchina. Sotto palazzo Spada, in piazza Europa, stessa situazione. Tra piazza Ridolfi e piazza Tacito Il Messaggero ha contato 23 auto parcheggiate dove non possono neanche sostare. Anche dove due mesi fa c'erano le panchine, fatte rimuovere dall'attuale amministrazione per una questione di decoro. Ecco, al loro posto ci sono le auto. Qualcuna, dopo cinque minuti, “riparte”: lasciata di fronte al bar giusto il tempo di un caffè come si faceva negli anni Sttanta. Più di mezzo secolo fa. Adesso si va verso il taglio dei permessi. Forse anche verso l’aperura della Ztl dalle 18 alle 5. Intanto le auto la fanno da padrona, nel centro città.