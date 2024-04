Terni, ruba una bici in centro e aggredisce due donne: arrestato 22enne romeno

TERNI - Ha rubato una bicicletta nell'androne di un palazzo di piazza Solferino e mentre scappava via ha aggredito una ragazza e la madre di lei.

Le sue gesta sono andate in scena di fronte allo sguardo di personale in borghese dei carabinieri, che l'ha bloccato e arrestato.

Protagonista dell'episodio un 22enne romeno senza fissa dimora e con una sfilza di precedenti.

I militari lo avevano notato in forte stato di alterazione e lo avevano seguito.

Pooc dopo il furto della bici che il propietario aveva legato con la catena nell'atrio del palazzo dove vive.

Poi l'aggressione della ragazza e della madre, con il 22enne che le aveva minacciate e spinte a terra. I carabinieri non lo avevano mai perso di vista e sono intervenuti nel corso della lite con le due donne bloccandolo e portandolo in caserma.

Dopo l'arresto per il furto della bici è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando provinciale. Poi il processo per direttissima. Il giudice lo ha rimesso in libertà disponendo il divieto di dimora nel Comune di Terni. La bcicletta è stata restituita al proprietario.