Rapina a mano armata all'Emi di via Di Vittorio a Terni. Due uomini, uno dei quali armato di una pistola, sono entrati nel supermercato intorno alle 14. Dopo aver minacciato le cassiere e preso a schiaffi un dipendente, si sono impossessati di mille euro, presi dalle casse. La fuga dei malviventi, da quello che è stato possibile ricostruire, è avvenuta a piedi. I due sono stati visti fuggire in direzione di piazza della Pace, dove, secondo una primissima ricostruzione, pare ci fosse un terzo uomo ad attenderli. Le condizioni del dipendente colpito non sono serie. In stato di shock una delle due cassiere. Sul posto immediato l'arrivo della polizia che sta indagando sul colpo messo a segno.

Ultimo aggiornamento: 17:01

