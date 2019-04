Foligno, giornata mondiale dell'Autismo, Emi Supermercati a sostegno dell'Angsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - In Italia un bambino su 100 è colpito dal disturbo dello spettro autistico mentre si stima che siano più di 60 milioni le persone colpite in tutto il mondo. Ma si tratta di una realtà ancora poco conosciuta e su cui i dati sono molto parziali. Nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Autismo e l’Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) Onlus ha un supporto in più. Quest’anno, infatti, Emi Supermercati, insieme ad altri supermercati del Gruppo Unicomm di cui fa parte ha deciso di dare un segnale forte, per aiutare la sensibilizzazione dei cittadini e la conoscenza del tema. “Per le persone affette da autismo – viene spiegato – fare la spesa nei supermercati può rivelarsi un’esperienza complicata ed ansiogena, perché disturbati dal rumore e dalla confusione che portano ad un sovraccarico sensoriale”. Oggi Unicomm farà scattare l’ “ora blu”, colore simbolo della Giornata dell’Autismo. “In moltissimi punti vendita a marchio Emisfero, Famila ed Emi, dalle 14 alle 16 le luci saranno attenuate, così come i suoni e la musica. Pochi accorgimenti che però possono incidere significativamente sullo stress delle persone con disturbo nello spettro dell’autismo”. Si tratta di creare – spiega Claudio Martinelli, responsabile marketing di Gmf Spa – un momento di tranquillità, in cui queste persone potranno fare la spesa in un luogo accogliente e facilitante. Siamo sempre attenti ai bisogni del territorio e della realtà sociale : ci è sembrato giusto raccogliere l’appello che arrivava da Angsa e dai docenti degli Sportelli Autismo e fare la nostra parte. Stiamo pensando di organizzare l’ “ora blu” con cadenza fissa”. L’iniziativa interesserà le realtà Emi di: Foligno, Giano dell’Umbria (loc. Bastardo) Grosseto, Gubbio Magione, Perugia-Ponte Felcino, Santa Maria degli Angeli-Assisi, San Mariano-Corciano, San Nicolò-Spoleto, Todi (loc. Ponte Rio); Emisfero: Perugia. “Siamo molto favorevoli – spiega per Angsa, Eleonora Spallani – a queste iniziative autism friendly. Si tratta di una situazione di comfort che evita sensazioni negative ai ragazzi con autismo. Rendere i luoghi accessibili incide anche sull’autonomia delle persone autistiche, familiari compresi. L’idea di fondo è quella di rendere i luoghi, come in questo caso i supermercati, realtà inclusive”.