Terni, all'auditorium Gazzoli musiche di Morricone e Piazzolòla

Una famiglia di musicisti sarà la protagonista del concerto di domenica 21 gennaio, alle 17.30, all’auditorium Gazzoli. L'evento è organizzato dall’associazione Araba Fenice. L’organico è composto dal padre Gianni Fassetta fisarmonicista, uno dei più importanti e conosciuti musicisti italiani e le tre figlie Stefania, Erica ed Elisa, rispettivamente pianista, violinista e violoncellista.

In programma pagine conosciute scritte, da Astor Piazzolla, accompagnate da quelle composte da Ennio Morricone, Luis Bacalov, fino ad un contemporaneo giovane pianista Remo Anzovino, autore anch’egli di colonne sonore per la televisione.

Saranno eseguite anche la Danza ungherese numero 5 di Brahms, e “la colonna sonora di “Nuovo cinema paradiso”, “Da Las cuattro estaciones portenas” di Piazzolla, "Chiquilin De Bachin" sempre di Piazzolla, "C’era una volta il West" di Morricone, ed infine una serie di brani scritti da Remo Anzovino dedicati proprio alla fisarmonica di Gianni Fassetta.

Il quartetto Fassetta si è esibito in molti importanti festival musicali in Italia; ognuno dei componenti ha poi intrapreso un percorso personale come musicista che li ha portati a suonare con orchestre di rilievo, Erika Fassetta al violino con, l’orchestra del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia, orchestra del Conservatorio J.Tomadini di Udine, Accademia Musicale di San Giorgio di Venezia, Elisa Fassetta al violoncello ha vinto oltre 10 Concorsi Nazionali classificandosi sempre al primo posto, ed ha suonato con celebri “Solisti Veneti”, Stefania al pianoforte oltre ad aver ottenuto numerose borse di studio, ha svolto una rilevante attività concertistica in formazioni cameristiche non solo in Italia. Infine Gianni Fassetta è uno dei più apprezzati fisarmonicisti italiani. Curriculum vasto che lo ha portato a suonare il suo strumento in ogni Teatro del mondo, con la punta di diamante nella tournée in Argentina dove si esibì anche al Teatro Colòn di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla, moglie di Astor che, concorde con la critica, lo ha collocato tra i migliori interpreti delle opere del grande maestro.