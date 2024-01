Terni, ponte Gabelletta-Maratta: eseguite le prove di carico, entro fine mese l'apertura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eseguite le prove di carico, si attende il collaudo per la riapertura del ponte Gabelletta-Maratta. Riapertura, salvo ulteriori e al momento improbabili imprevisti, che dovrebbe arrivare entro il 26 gennaio. Nella notte tra martedì e mercoledì sulla nuova infrastruttura sono stati eseguiti i test propedeutici al collaudo. Le prove di carico sono state effettuate con la concomitante chiusura del tratto del raccordo Terni-Orte sottostante. Presenti la 2P Asfalti, che ha eseguito i lavori, i tecnici e responsabili comunali, gli ispettori della polizia stradale e l’assessore alla mobilità Marco Iapadre. «Grazie al sindaco Bandecchi e all’impegno dell’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Maggi, che ha coordinato l’encomiabile lavoro di tutti i tecnici comunali coinvolti – ha commentato Iapadre sui social - il cavalcavia Gabelletta-Maratta è finalmente realtà». Parole che lasciano intendere che le prove di carico sono andate bene. Il prossimo passaggio sarà rappresentato dall’elaborazione dei dati derivanti dai test per l’emissione del relativo certificato di collaudo e la successiva apertura del ponte. Un’opera che ha scontato una serie di problemi sin da subito, a cominciare dalla difficoltà a reperire le travi. Assegnati i lavori all’inizio del 2022, la demolizione del vecchio ponte è avvenuta solo il 9 ottobre successivo. Quindi una serie di altri ostacoli dovuti, tra l’altro, al trasporto da Latina delle travi e alla loro posa avvenuta solo lo scorso 14 settembre scorso, dopo due precedenti e infruttuose programmazioni. Poi l’ulteriore slittamento della fine dei lavori per il concomitante cantiere sottostante di Anas.