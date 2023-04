Martedì 4 Aprile 2023, 09:29

TRNI Una storia infinita quella del completamento del ponte al termine della bretella Maratta-Gabelletta, che collega via del Centenario a strada di Casanova. A sei mesi dalla demolizione del cavalcavia sopra il raccordo Terni-Orte sono stati sospesi i lavori perché la ditta che ha vinto l'appalto ha chiesto al Comune una variante in corsa d'opera, richiesta che è al vaglio degli uffici tecnici di palazzo Spada. Con tempi per la fine del cantiere che si allungano rispetto a quelli previsti 8250 giorni). L'operazione di demolizione era stata completata il 9 ottobre scorso, da quel giorno sono stati inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità interna: quel cavalcavia, infatti, era percorso ogni giorno da numerosi automobilisti che dalla zona di Gabelletta arrivano in centro, bypassando il traffico di viale Eroi dell'Aria. Disagi rimarcati anche dal capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Filipponi: «A distanza di ormai sei mesi dalla demolizione del ponte scrive Filipponi, in un'interpellanza i lavori di completamento del ponte al termine della bretella Maratta-Gabelletta sono vergognosamente fermi ed il cantiere procede a rilento ed in assoluto ritardo sui tempi stabiliti Inoltre intendo nuovamente, anche a seguito della petizione presentata da molti residenti, sottolineare l'importanza rappresentata dalla totale messa a disposizione del tracciato, per i quartieri periferici e per la città tutta, risulta necessario proseguire immediatamente i lavori per il nuovo ponte e lavorare anche per un nuovo svincolo di ingresso ed uscita dal raccordo». Ieri mattina, c'è stata l'ennesimo incontro tra la ditta rimana che ha vinto l'appalto, la 2P Asfalti di Roma, ed i tecnici comunali per cercare di chiudere l'iter nei prossimi giorni e far ripartire il cantiere il prima possibile. Una storia ormai lunga quasi tredici anni. I lavori per la bretella che da via del Centenario si ricongiunge alla Marattana sono iniziati nel lontanto 2011. L'infrastruttura è stato inaugurata nel 2016 ad eccezione dell'ultimo tratto, quello del ponte che è stato riaperto solo a novembre 2018 con delle limitazioni: una velocità di percorrenza di 30 chilometri orari e il divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate. La motivazione sta nel fatto che il ponte poi demolito, oltre a essere stretto e vetusto, presenta uno "scalino". A causa di alcuni ritrovamenti archeologici avvenuti anni fa nella zona, il ponte, infatti, è stato alzato di alcuni centimetri su disposizione della Soprintendenza. Per superare il problema, quindi, è stato deciso di abbattere la struttura esistente e ricostruirne una nuova. La procedura per l'affidamento dei lavori si è chiusa con l'aggiudicazione dell'appalto alla società romana.