Fuggono dall'autobus e camminano fino a Gabelletta, fermati 15 rifugiati appena sbarcati in Italia

TERNI Sono scesi all'improvviso dall'autobus che li stava trasportando nei centri per rifugiati in Umbria, tra Montecastrilli e Guldo Cattaneo, e si sono dati alla fuga tra i campi. Si tratta di quindici richiedenti asilo appena sbarcati in Italia che con una scusa hanno fatto fermare il mezzo lungo lal E-45 all'altezza dell'uscita di San Gemini-Gabellettta. Ma sono staati intercettati e fermati mentre si trovavano nei pressi della piazza nuova di via Orione. Sono stati portati in questura dove sono arrivati anche alcuni operatori della Asl che li hanno sottoposti al tampone per verificare che non siano positivi al Covid.

