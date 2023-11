Terni, sul podio del concorso Musicolorando la scuola media Orazio Mucula

Venerdì 17 nell’intervallo del concerto dell’orchestra femminile del mediterraneo, in programma al Secci alle 21, ci sarà la premiazione del concorso “Musicolorando” indetto dall’associazione Filarmonica Umbra. La gara era riservata alle scuole primarie e secondarie della Provincia di Terni ed è dedicata alla memoria di Fausta Arrighi, il concorso è giunto alla XIII edizione. Per quella di quest’anno la commissione ha decretato vincitore del concorso l’elaborato digitale delle classi III G e III L della scuola media Orazio Nucula dell’istituto Da Vinci-Nucula.

Il concorso prevede che ogni classe iscritta consegni un lavoro grafico, artistico-visivo che risponda al tema “Io e la Musica”, e che crei un collegamento con un determinato brano musicale.

Per l'edizione 2023 la commissione ha individuato due brani musicali tra i quali scegliere: l’Allegro con spirito dell'Ouverture per 2 oboi, 2 corni e archi di Martines o l'Allegro del Concerto per orchestra d’archi di Bacewicz, entrambe autrici donne.

«Con questo progetto si vuole dare la possibilità ai ragazzi di essere protagonisti, di aumentare il loro bagaglio culturale, favorendo lo sviluppo del loro senso critico, del loro gusto estetico e della loro autoefficacia, oltre che della capacità di cooperare», spiegano gli organizzatori.