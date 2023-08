Terni. Piediluco, pioggia di multe e viabilità in tilt Auto contromano in attesa della seconda telecamera

Uno di problemi estivi che si ripresenta puntualmente a Piediluco riguarda la regolamentazione del traffico all’interno del paese. Così capita che un automobilista compia una manovra errata impedendo il transito del grande bus di linea nel centro abitato che si scatena da parte della polizia municipale la caccia alle auto in sosta parcheggiate al lato della strada «rileviamo – sostengono i residenti - che l’articolo 157 comma 4 del codice della strada prevede la possibilità di sostare nelle strade urbane a senso unico, a condizione che rimanga uno spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore ai tre metri di larghezza». Nel caso specifico l’applicazione del codice si presta a pennello per la viabilità all’interno del borgo. Nell’occasione sono state elevata sanzioni a pioggia da parte dei vigili intervenuti anche verso coloro che pur sostando in divieto, avevano esposto il permesso, non facendo nessuna distinzione, nei confronti di chi il permesso non l’aveva ed era entrato all’interno della Zona a traffico limitato prima che scattasse il divieto. «Turisti e abitanti sono concordi «i comportamenti scorretti vanno sicuramente sanzionati dove è necessario, riteniamo, però, che le azioni messe in campo non devono basarsi solo sulla repressione, ma anche di altro tipo; come una nuova segnaletica, la cancellazione del posto riservato ai vigili, visto che non c’è più il presidio della polizia locale».

La denuncia conclude «è triste vedere gli agenti elevare le multe ai residenti e non agli automobilisti che nei giorni prefestivi e festivi in cui vige la zona a traffico limitato entrano contromano nel centro abitato. Aspettiamo da mesi il secondo varco elettronico promesso sia dalla passata amministrazione che quella in carica». «Con riferimento a quando accaduto – conclude la lettera - ribadiamo che le vetture a cui la polizia locale ha ritenuto di elevare le sanzioni non intralciavano il transito del bus di linea, proprio perché chi vive a Piediluco ha conoscenza e consapevolezza della questione». La lettera inviata alla responsabile della polizia municipalizzata, all’assessore alla mobilità e viabilità Marco Iapadre e al sindaco Stefano Bandecchi per una maggiore attività di vigilanza e prevenzione rispetto ad azioni di tipo esclusivamente sanzionatorio.