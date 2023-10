Terni. Partita la vaccinazione anticovid Attesa per i sieri dell'antifluenzale

Si parte con la stagione vaccinale sia per il covid che per l’influenza. Per il primo sono già disponibili i vaccini (tutti Pfizer) mentre per l’antinfluenzale il vaccino non è ancora arrivato in via Bramante. La settimana scorsa c’è stato un accordo con le farmacie sia private che pubbliche per la somministrazione del Pfizer. Praticamente hanno aderito tutti i rivenditori così da raggiungere più persone possibili. Alle farmacie si sono aggiunti i medici di medicina generale che, di concerto, con le farmacie potranno fare la differenza, in particolare in quelle zone distanti dalla città. Con una prima trance arriveranno in via Bramante 17 mila dosi ad ottobre ed altre 74 mila sono previste a novembre. Nel frattempo a Foligno si stanno preparando le dosi covid conservate in uno speciale frigorifero a meno 80 gradi centigradi da utilizzare in tempi brevi nelle farmacie, medici di famiglia e pediatri. Da qui la prenotazione perché la fiala una volta utilizzata in dosi non potrà essere conservata. Le fiale confezionate verranno distribuite alle farmacie e ai medici di medicina generale. In via Bramante, sede dell'Usl 2, si sta anche lavorando sull' organizzazione del punto vaccinale covid che dovrebbe essere pronto nel giro di qualche giorno. La situazione è diversa, invece, per l'arrivo del vaccino contro l’influenza .

In questo caso la Regione non è ancora pronta alla distribuzione, si tratterrà di aspettare qualche giorno, in considerazione della temperatura ancora calda, il ritardo non dovrebbe incidere sull’ efficace della campagna di prevenzione.

All’Usl 2, precisamente al dipartimento assistenza farmaceutica, la richiesta per ottenere il vaccino antinfluenzale è già stata inoltrate da tempo e riguardano quattro tipi di vaccino che, anche in questo caso, potranno essere somministrato oltre che dalle farmacie e dai medici di base, anche dai pediatri. Andando nello specifico, per i ragazzi fino ai 18 anni sono state ordinate 25.500 dosi, mentre per gli adulti sono 70.500. In fase di avvio della campagna, la vaccinazione è prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario e agli operatori sanitari. Le prenotazioni per i nuovi vaccini sono possibili da martedì 13 settembre e le prime somministrazioni avverranno da giovedì 15 settembre.