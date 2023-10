Narni, i ragazzi della Casa del giovane espongono le loro foto a palazzo Eroli

Si chiama Epidermide la mostra fotografica che rimarrà aperta dal 3 di settembresi fino al 19 novembre palazzo Eroli. La particolarità della mostra e che vede protagonisti i ragazzi della Casa del giovane di Piediluco, persone con problemi mentali seri che hanno riposto nella fotografia la loro espressione e i loro pensieri prendendo spunto dalla natura e dalla vita quoti diana. Francesco, Massimo, Mario, sono soltanto alcuni dei nomi che hanno contribuito ai lavori. Tutti fanno parte della Casa che gestisce la cooperativa sociale Tabor di cui è presidente Cristina Pocetta. «L’epidermide sta per pelle- spiega Pocetta- è il trasporto continuo di esperienza e di vita che lascia segni e ferite dalle quali si può sempre rinascere». Un messaggio ai ragazzi che con caparbietà hanno imparato come usare la macchina fotografica, poi scegliere cosa fotografare è stata la sensibilità di ognuno.

Così Mario, fan di Renato Zero, ha cercato la bellezza dl lago nel primo mattino, il sole che nasce da dietro le montagne «mi sento libero ed anche felice di tanta bellezza». Così come Francesco che ha scelto di fotografare le gallinelle d’acqua e la folaghe «danno un senso di libertà». Come Luigi che ha cercato nei vicoli i gatti crogiolarsi al sole «sono i miei animali preferiti, danno un senso di libertà e non sono ricattabili». Insomma con la macchina in spalla si sono sbizzarriti lungo il paese, sotto la guida del fotografo Pietro Livi. La mostra in collaborazione con Narni Arte e lo stesso Comune si prefigge di dare spazio e voce a chi non l’ha.