Terni, arriva l'influenza, pronte 90 mila dosi di vaccino da somministrare

Sono in graduale ma costante aumento i contagi da covid- così ricoveri in ospedale. Per questo motivo l’ospedale di Terni si è riorganizzato con i posti letto riservati a questo tipo di pazienti, anche l’Usl 2 ha già messo in campo tutte le risorse necessarie per ciò che riguarda la somministrazione del vaccino per il virus- 19. Di pari passo ha messo già a punto, in modo dettagliato, quella che è la campagna antinfluenzale per l’anno 2022-2023. La campagna comincerà alla fine di questo mese, non prima, altrimenti si rischia poi che nel massimo contagio il vaccino non faccia più l'effetto previsto. In provincia di Terni arriveranno 90 mila dosi di “Fluarix Tetra” che il dipartimento di farmacia dell’Usl 2 distribuirà a tutti i medici di base. Le dosi andranno così distribuite: 70.500 saranno a disposizione per le persone al di sopra dei 65 anni di età, altre 1.350 fornite ai pediatri per la vaccinazione dei piccoli pazienti. Quindi tutto è pronto per la partenza della campagna vaccinale stagionale che, come tutti si augurano, possa rassomigliare a quella dell’anno scorso, dove, praticamente, i malati da influenza di stagione sono stati pochissimi, anche per via dell’obbligo di portare la mascherina. «Tutto procede, per ora, come previsto, programmato e organizzato tra l’Uls2 e regione dell’Umbria- sostiene Fausto Bartolini direttore del dipartimento di assistenza farmaceutica dell’Usl 2- il picco dell’influenza, probabilmente ce lo aspettiamo tra febbraio e marzo del prossimo anno, ma se anche arrivasse prima del previsto siamo attrezzati per combatterla».