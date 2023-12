Fornole, l'antinfluenzale si fa attendere. Pazienti rimandati a casa

FORNOLE Pazienti senza vaccino antinfluenzale. Dosi in ritardo e medici costretti a rimandare gli appuntamenti già fissati. La segnalazione arriva dai diretti interessati preoccupati per un tira e molla che ha costretto alcuni medici di medicina generale del comprensorio amerino ad annullare più di una somministrazione. «Ad oggi - spiega uno di loro - sono diverse decine gli assistiti che sono stati rimandati a casa senza vaccino, un collega ne ha circa cinquanta». Persone perlopiù anziane, o comunque fragili, per le quali la somministrazione dell'antinfluenzale è fortemente raccomandata. «Il sistema di ordini e prenotazioni è completamente informatizzato - spiegano dalla farmacia della frazione - i medici inviano l'ordine alle farmacie, che a loro volta compilano la richiesta delle dosi su una piattaforma online». Qualcosa non ha funzionato. «Per quanto ci riguarda - continua - abbiamo ricevuto l'ordine dai medici e subito abbiamo girato il tutto sulla piattaforma». Il problema. «Da quello che abbiamo potuto constatare - precisa - il nodo sta nel fatto che il sistema accetta comunque l'ordine, anche se le dosi sono mancanti. Senza specificarlo. Penso sia successo questo. I medici hanno prenotato gli appuntamenti, pensando di ricevere i vaccini entro pochi giorni e invece la consegna non c'è stata». Per far fronte ai casi più urgenti, si è attivato il sistema del mutuo aiuto fra colleghi. «Sono state cedute alcune dosi per i pazienti più fragili - precisa - ma in ogni caso i conti vanno rimessi a posto, a ognuno le sue». Una problematica che ha investito il territorio a macchia di leopardo. «Solo negli ultimi giorni - spiegano dalla farmacia di Avigliano Umbro - c'è stato qualche ritardo nelle consegne ma diciamo che in generale non abbiamo avuto problemi particolari. Ad Avigliano abbiamo raggiunto la quasi totalità dei pazienti previsti. La maggior parte dei vaccini è stata somministrata dai medici di medicina generale, ma anche noi come farmacia, ne abbiamo fatti almeno duecento». Nessun problema ad Amelia centro. «Siamo riusciti a evadere tutte le richieste - spiega la dottoressa Maria Cristina Bonanni - devo ringraziare le mie collaboratrici impegnate nell'attività di prenotazione e ordine».

Per la provincia di Terni, la campagna vaccinale antinfluenzale dell'Asl Umbria 2 ha preso il via lo scorso 3 novembre.

Vaccino gratuito per gli over 65 e per coloro che sono affetti da malattie croniche, bambini e adolescenti colpiti da particolari patologie, donne in gravidanza, pazienti ricoverati in strutture per lungodegenti, medici e personale sanitario di assistenza, famigliari e contatti di soggetti ad alto rischio, personale a contatto per motivi di lavoro con animali.