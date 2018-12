© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Condivisione di responsabilità per garantire le condizioni di sicurezza all'interno dei locali di pubblico spettacolo e, in particolare, delle discoteche della provincia»: è l'invito partito dal prefetto diTerni, Paolo De Biagi, verso i gestori dei locali di intrattenimento intervenuti ad una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta anche alla presenza del questore e dei comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Durante l'incontro - spiega una nota della prefettura - è stata richiamata l'attenzione sulla necessità dello «scrupoloso rispetto delle regole finalizzate alla tutela dell'incolumità degli avventori, specie dei più giovani, di discoteche e sale da ballo». «Garantire la sicurezza - ha sottolineato il prefetto - costituisce un dovere morale oltre che giuridico. Non possono tollerarsi situazioni di sovraffollamento dei locali e somministrazioni di alcolici in orari non consentiti o addirittura a minori». Partendo dalle irregolarità emerse nel corso di recenti controlli svolti dalle forze di polizia - che proseguiranno nel periodo natalizio e oltre - il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine hanno auspicato «una collaborazione sinergica affinché ciascuno, per la parte di propria competenza, concorra ad avviare ogni utile azione finalizzata ad assicurare, in una cornice di legalità, un giusto equilibrio tra sicurezza e divertimento». I gestori, pur lamentando le difficoltà in cui si dibatte il settore, hanno convenuto sulla necessità «di collaborare per una gestione sicura, regolare e sana del divertimento giovanile».