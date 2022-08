Terni non dimentica Stefano Zavka, il Lungonera intitolato all'alpinista scomparso sul K2

Il percorso pedonale lungo il fiume Nera sarà dedicato a Stefano Zavka. La proposta per intitolare un luogo significativo della città alla memoria dell'alpinista ternano, deceduto il 20 luglio 2007 a soli 35 anni dopo aver raggiunto la vetta del K2, è rimasta nel cassetto per più di un anno. Ma adesso il Comune di Terni ha deciso finalmente di muoversi. A Zavka sarà intitolato il percorso pedonale lungo la sponda sinistra del fiume Nera, quello compreso fra il ponte di via Garibaldi e il ponte di corso del Popolo.

APPROFONDIMENTI SPORT All'Ecotrail dell'Orso lo sprint del ternano Paolo... SPORT Eccellenza, la Narnese comincia la preparazione alle Gole del... SPORT Superbike, il pilota ternano Danilo Petrucci si riprende il...

Un tratto della lunghezza di circa 600 metri sul lato opposto a lungonera Torquato Secci. La proposta dell'assessore Cini avrà il via libera nella prossima riunione di giunta. «Sono commossa - dice Rita Mirimao, mamma di Stefano - grazie alla giunta per la sensibilità e al CAI che ha fatto la richiesta. E' una bellissima passeggiata che viene percorsa da tante persone». A Stefano è stata dedicata la sezione di Terni del CAI e l'associazione che porta il suo nome, presieduta dalla madre Rita, che organizza il festival Vette in Vista. Anche l'asteroide 8943 della fascia principale porta il suo nome.

L'atto di indirizzo per intitolare un luogo significativo a Stefano Zavka era stato depositato un anno fa dal Movimento 5 Stelle ma non è mai stato discusso: «Avremmo voluto ricordarlo nella massima assise cittadina - dice il capogruppo Federico Pasculli - ma siamo contenti di questa intitolazione nella speranza che la sua impresa resti nella storia di Terni». Poco più di un mese fa era scomparso Sergio Zavka, papà di Stefano e pioniere dell'alpinismo ternano. «Stefano in realtà è una bella, nobile idea, che si è fatta persona ed ha lasciato un segno, non con le parole, ma con i fatti. E, si sa, le idee, come i silenzi delle vette, non muoiono mai» la dedica di Precipizi relativi.