Eccellenza, la Narnese comincia la preparazione alle Gole del Nera

La Narnese ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione agonistica: seduta mista iniziata con una corsa sul percorso delle Gole del Nera, dalla zona del Ponte d’Augusto, poi primo contatto con il pallone sul terreno del Sant’Anna di Narni Scalo. Si riparte con la conferma di tutto lo staff tecnico, molto affiatato, che ha continuato a sposare il progetto rossoblù: il mister Marco Sabatini, il preparatore atletico il prof. Stefano Pace, il preparatore dei portieri Sandro Paterni e il responsabile sanitario Gianluca Ciotti, sempre al campo anche durante gli allenamenti. Per quanto riguarda il gruppo dei calciatori prima giornata di lavoro in rossoblù per il portiere Elia Mazzoni, i difensori Matteo Iacono e Francesco Brevi, l’esterno offensivo Samuele Pigazzini e l’attaccante Carmine Falanga. (In allegato l’elenco completo dei convocati).