Terni, "Questo non è amore": poliziotti in campo per distribuire il manuale d'uso contro la violenza di genere

TERNI - "Questo non è amore", la campagna permanente della polizia contro la violenza di genere, non si è mai fermata e si appresta a celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne con una serie di iniziative di informazione.

Venerdì 25 novembre, dalle 9 alle 20, in piazza della Repubblica, i poliziotti della questura di Terni saranno presenti nelle vie del centro e distribuiranno materiale informativo con i numeri utili, norme giuridiche e linee guida di comportamenti da adottare, in caso i reati legati alla violenza di genere.

Il questore Bruno Failla, prenderà parte alla conferenza organizzata dal Soroptimist in Bct, in programma per le 9.

Dalle 18 e 30 alle 19 e 30, la questura ternana aderirà all’iniziativa, promossa da UN Women (ente delle nazioni unite per l’eguaglianza di genere) e supportata dall’associazione Soroptimist, illuminando la propria sede di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza di genere.

Saranno presenti la presidente del Soroptimist Club di Terni, Stefania Capponi e l’attore Stefano de Majo, impegnato in un pezzo teatrale, di cui è autore e interprete.