Terni. Masso di otto tonnellate di peso cade dalla cima della montagna. Strada chiusa in attesa del parere del geologo

Sono iniziati martedì i sopralluoghi sul costone in località Mazzelvetta in seguito al distacco del masso di circa 8 tonnellate staccatosi dalla cima della montagna. Nella sua corsa verso il basso ha travolto alberi e cespugli per poi rimbanzare sull'asfalto della strada fermandosi in un campo sottostante. La caduta del voluminoso sasso è avvenuta intorno alla 14, sul posto sono interventi subito i mezzi delle provincia di Terni e dei vigili del fuoco, oltre che della polizia locale e di Stato. La statale è stata chiusa al traffico, in attesa del parere del geologo che dovrebbe stabilire che cosa è successo e, soprattutto, gli interventi da fare per scongiurare altri eventuali pericoli di caduta. «Soltanto allora- spiega l'ingegnere della Provincia, Sergio Serini- si potrà decidere il da farsi. Da parte nostra– continua- cercheremo in tutti i modi di poter ripristinare il primo possibile la viabilità anche per non arrecare disagi agli automobilisti». Comunque le strade alternative alla statale 79 ci sono sia per raggiungere Piediluco che per recarsi a Terni. Per esempio giunti a Marmore si può prendere via Faggetti (dirimpetto alla chiesa) per poi arrivare a Piè di Moggio, quindi percorrere la superstrada in direzione Terni e uscire di fronte alla trattoria Teresa oppure fare il percorso preferito dagli automobilisti che è quello della Valnerina. Questo in attesa che venga ripristinato il percorso utlizzato dagli automobilisti prima della caduta del masso.