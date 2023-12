“A Natale tutti avranno un regalo”: tanti eventi di Pro Loco Marmore senza dimenticare gli ultimi

Marmore- Case, giardini e vicoli addobbati per rendere Marmore accogliente, set fotografici, musica e una serie di eventi natalizi che toccano il cuore nel rispetto dell’ambiente, della comunità, delle eccellenze enogastronomiche.

Anche quest’anno un’attenzione particolare sarà dedicata agli anziani, con i volontari che consegneranno i panettoni agli anziani del paese e animeranno i pomeriggi dei bambini.

E’ il Natale organizzato dalla Pro Loco di Marmore che, con una lunga serie di eventi, coinvolgerà le varie realtà presenti sul territorio: la parrocchia, pittori, scultori, artigiani, musicisti, operatori commerciali ed agricoli, privati.

Gli eventi, che rientrano nel “Velino festival 2023”, hanno il patrocinio del Comune di Terni.

Dal 9 dicembre nel paese ci saranno gli angoli d’arte e sarà possibile visitare il museo del flipper del modernariato, ci saranno concorsi per il miglior pampepato e occasioni di festa e ondivisione.

Nei giorni che precedono il Natale lo scambio dei doni garantito a Marmore da un Babbo Natale che non dimenticherà nessuno.

“Desideriamo dare a tutti i bambini e anziani l’opportunità di ricevere un regalo - dice la presidente della Pro Loco, Manola Conti. Stiamo coinvolgendo le famiglie per far consegnare ai loro figli il dono tanto desiderato e lasciarne uno anche per chi non potrà permetterselo e poi lo scarteranno insieme. Invitiamo tutti a contattarci per l’iscrizione e per segnalare magari anche situazioni di disagio a noi sconosciute.

Nessun bambino meno fortunato e nessuna famiglia in stato difficoltà rimarrà senza regali. Sarà il loro sorriso il nostro dono”.