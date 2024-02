Terni, le raccomandazioni di Enel energia per evitare truffe

Terni -

Le segnalazioni di tentativi di truffa provenienti dal territorio ternano hanno indotto Enel energia a fornire consigli utili per difendersi.

Innanzitutto nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel.

Chiunque si presenti a casa anche senza appuntamento, spiega l’azienda, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento e bisogna sempre chiedere di visionarlo.

Per ulteriore verifica il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel.

Gli agenti specializzati possono presentare nuove offerte al domicilio dei clienti essendo in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda.

Chi propone contratti può chiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e solo in caso di adesione ad un’offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura. E’ comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento.

Nessun incaricato Enel Energia riferisce ai cittadini che è obbligatorio “aggiornare” la propria fornitura, perché per chi è già cliente tutte le comunicazioni, compresi eventuali aggiornamenti contrattuali, arrivano con bolletta cartacea o bolletta web.

Per quanto concerne comunicazioni inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del gruppo Enel, l’azienda raccomanda di prestare molta attenzione ad eventuali richieste di codici personali o dati riservati poiché non vengono mai richiesti ed invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire né a cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare né aprire allegati.

Per i tentativi di truffa telefonici la società energetica precisa che non opera attraverso pratiche commerciali scorrette né utilizza sistemi di chiamate automatizzate; i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sul sitoweb della società.

Infine Enel Energia segnala che né i propri dipendenti né gli agenti specializzati si occupano della sostituzione dei contatori, attività curata da E-Distribuzione.