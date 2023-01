Terni. Contro le truffe, gli accorgimenti di Enel Energia da ricordare per evitarle

TERNI Attenzione alle truffe! In seguito ad alcuni episodi segnalati, Enel Energia mette tra i buoni propositi del nuovo anno la prevenzione contro il pericolo truffe. A domicilio o telefoniche, queste rappresentano infatti un problema concreto da molto tempo. Personale e dipendenti sono forniti di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento: «Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel» dicono dall’azienda. C’è anche un numero, per essere sicuri: «Si tratta del 800900860, che può essere utilizzato come conferma». E per quanto riguarda le truffe telefoniche? «I numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sulla pagina dedicata del sito web della società», spiegano, sia per evitare attività illecite ai danni degli utenti sia ai danni dell’azienda stessa, come accade per esempio con il fenomeno degli operatori telefonici abusivi. Nessuno dei dipendenti, infine, è autorizzato a cambiare i contatori. «La Società adotta da sempre un modello ispirato a criteri di eticità e trasparenza e richiede ai propri partner di attenersi scrupolosamente a tali criteri, sanzionando e denunciando puntualmente alle autorità competenti tutte le pratiche commerciali scorrette di cui viene a conoscenza» concludono da Enel Energia.