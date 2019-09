San Gemini per la terza età, si parla di truffe e cambiamenti del mercato energetico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GEMINI Una task force per aiutare soprattutto gli anziani a non cadere nelle trappole dei truffatori. Truffatori sempre più organizzati che, spesso, riescono a entrare in casa con la scusa di controllare i contatori o di un guasto alle utenze. Così a San Gemini si è cercato di dare una prima risposta concreta con un incontro pubblico.Gli organizzatori sono stati l’Associazione Nazionale Seniores Enel e il centro culturale e sociale di via s. Giovanni, con la collaborazione di Enel Energia e Enel Sostenibilità e Affari Istituzionali; i protagonisti, gli esperti del settore energetico, delle associazioni di volontariato e i carabinieri. Tra loro c’erano Enzo Severini, presidente Anse Toscana e Umbria, Alessio Laurenti, responsabile punto Enel Terni, Giovanni Spalla di Anse Centro Italia; hanno partecipato all’incontro, coordinato da Sabrina Villani di Enel Sostenibilità anche il sindaco Clementella, il vicesindaco Medei e l’assessore alla cultura Federica Montagnoli. Oltre alle spiegazioni sui servizi legati all’elettricità e gas, come quelle sul risparmio o la lettura della bolletta (anche quella 2.0), molto apprezzate sono state quelle sulle truffe e come evitarle, con tutte le informazioni utili. Alcuni interventi sul tema sono stati a cura dei rappresentanti del tenente della Compagnia Carabinieri di Terni Francesco Crocetta e della Stazione dei Carabinieri di San Gemini Fabio Iucci. L’evento fa parte di un ciclo di incontri promosso a livello nazionale per rendere quanto più accessibile per tutti il mercato dell’energia.