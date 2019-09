Black-out nella notte nell’area di Poggio Nativo. Probabilmente la caduta di una grossa pianta avrebbe causato il distacco dei cavi elettrici interrompendo l’erogazione e la fornitura di elettricità non senza piccoli e grandi disagi. Al buio il centro storico di Poggio Nativo, buona parte dell’area di Casali di Poggio Nativo e un tratto della via Farense. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre di tecnici dell’Enel Energia che, una volta individuato il punto del guasto hanno provveduto all’installazione di gruppi elettrogeni di mantenimento che hanno permesso di coprire gran parte delle aree rimaste senza corrente evitando così grossi disagi soprattutto per le attività commerciali. Questa mattina invece sono stati effettuati i lavori per il ripristino e sistemazione dei cavi elettrici per riportare la fornitura elettrica nell’intera area. Ultimo aggiornamento: 12:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA