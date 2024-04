Venerdì 5 Aprile 2024, 18:13

Proseguono gli incontri organizzati dall’associazione Damiano per l’Ematologia nati con l’intento di sollecitare negli studenti ternani l’amore per la ricerca scientifica e la voglia di fare ricerca. L’associazione ogni anno assegna una borsa di studio di 20.000 euro per un progetto di ricerca nel campo delle malattie oncoematologiche.

Domani, sabato 5 aprile alle 10, all’istituto tecnico tecnologico Allievi Sangallo, Paolo Oliveri parlerà della “Chimica avveniristica degli anni Trenta e Quaranta i progetti della gomma sintetica di Terni e Ferrara”.

Paolo Olivieri è stato assessore alla cultura nella giunta Ciaurro, si è laureato in chimica industriale all’università di Bologna, è stato dirigente per molti anni presso il polo Montedison e per altrettanti direttore della ricerca Meraklon, fa parte del gruppo nazionale di Storia della Chimica.

L’incontro con Paolo Oliveiri è dedicato principalmente agli studenti dell’Itt Allievi Sangallo, scuola per cui l’associazione Damiano per l’Ematologia finanzia una borsa di studio per uno studente che si sia particolarmente distinto nel corso degli ultimi anni di studio e si sia diplomato con il massimo dei voti. L'incontro è comunque aperto a tutti coloro che volessero partecipare.