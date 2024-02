Lunedì 26 Febbraio 2024, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 12:41

La digos ha notificato a Bandecchi un atto tecnico legato alla denuncia che il sindaco presentò in questura per una lettera anonima che gli fu fatta recapitare in ufficio.

Era settembre quando a palazzo Spada gli arrivò la lettera spedita da Palermo

con minacce di morte e frasi farneticanti di difficile comprensione.

Bandecchi, che nel procedimento è parte offesa, è stato atteso a palazzo Spada dalla Digos

e dai carabinieri che gli hanno notificato l'avviso per un accertamento tecnico da svolgere che è legato alla lettera minatoria.