Terni, l'ultimo giorno in Ast dell'ad Burelli: «Non smettete mai di cercare l'eccellenza»

La lettera dell'ad Massimiliano Burelli ai dipendenti

«Care colleghe e cari colleghi,

sin dall’inizio del lungo viaggio che abbiamo percorso insieme, ho affermato che avrei guidato questa Azienda in un percorso senza una fine stabilita, ma con una serie di traguardi e un obiettivo ultimo: rendere Acciai Speciali Terni un modello di riferimento nella “cultura del cambiamento”.

Oggi Ast è pronta ed è arrivato per me il momento di lasciare la sua guida. Acciai Speciali Terni oggi è un’Azienda solida, con un’organizzazione efficace. È un’impresa forte e dinamica che mira costantemente a soddisfare un mercato sempre più esigente e competitivo, senza mai sacrificare quei valori che sono stati all’origine e rappresentano tutt’ora il suo maggiore elemento di successo: lo spirito di squadra, la volontà di saper essere uniti e solidali anche nei momenti difficili, la capacità di essere un corpo unico che punta all’obiettivo con impegno e dedizione. Voi siete il valore aggiunto di Ast: le persone in questa Azienda sentono di appartenere ad una realtà eccezionale. La rendono tale con il loro lavoro, la modellano con il loro talento. Vi imprimono, in modo indelebile, i propri valori. Anche io ho provato queste emozioni e ho speso tutto me stesso per guidarla nel suo viaggio verso il miglioramento continuo.

Vi sto scrivendo questa lettera prima di tutto come persona, perché Ast ha rappresentato per me un’esperienza di vita importante, in cui ogni nuovo giorno e ogni nuova sfida offrivano l’opportunità di creare un futuro migliore. Così è stato e io sono profondamente grato di aver visto questa Azienda trasformarsi in questo senso. Ci siamo riusciti insieme. Abbiamo imparato che è sempre possibile perfezionare qualcosa. Abbiamo dimostrato insieme come, pur non essendo un vivaio come ho ripetuto tante volte, anche un’acciaieria può indossare gli occhiali della sostenibilità e adottare comportamenti green. Abbiamo deciso inoltre di indossare sempre gli occhiali della sicurezza, di non toglierli mai. Sono orgoglioso di aver reso, con la vostra preziosa collaborazione, questa Azienda un posto di lavoro più sicuro.

L’eredità che spero di lasciarvi è la ricerca dell’eccellenza, l’idea che esiste sempre la possibilità di migliorare. So per certo che questo insegnamento, l’esortazione a non accettare mai nulla passivamente, a non essere soddisfatti della sufficienza, sia ormai parte integrante della cultura di questa Azienda: per questo il mio compito giunge al termine. Perché so che insieme abbiamo imparato ad avere coraggio, a rompere gli schemi e ad andare oltre a quello che già conosciamo. Abbiamo imparato a crescere e a puntare in alto. Abbiamo imparato che ogni minuto speso per fare una cosa senza migliorarla è un’opportunità persa, mentre tutte le volte che impieghiamo un attimo per migliorare aggiungiamo valore al nostro lavoro.

Abbiamo intrapreso insieme una strada importante: oltre al contrasto forte e deciso all’illegalità, abbiamo dato prova di saper reagire alle difficoltà rimettendo in ordine i conti, avviando un cammino di rinnovamento e una trasformazione della cultura del lavoro. Abbiamo conquistato nuovi spazi di mercato, intrapreso un percorso di responsabilità sociale e di apertura al territorio.

Con il Back to Basics abbiamo portato chiarezza negli obiettivi aziendali e promosso la partecipazione attiva di tutti al loro conseguimento. Siamo partiti dagli impianti, dove ha origine il prodotto, diffondendo i principi di trasparenza, collaborazione, spirito di squadra, orientamento al cliente, raggiungimento del risultato e velocità di adattamento, in tutta la struttura organizzativa.

Oggi tutto questo è un segno concreto e visibile in ogni reparto dell’Acciaieria.

Creare valore a 360 gradi è stato l’aspetto culturale più significativo introdotto in AST in questi sei anni. Oggi lascio un’Azienda che è protagonista della storia industriale italiana per la forza del suo brand, per il know-how dei propri tecnici, per il ruolo di primaria importanza che il mercato, nazionale e internazionale, dell’inox le riconosce, per il progresso e complessità della sua impiantistica, per la reputazione che abbiamo guadagnato presso le istituzioni e i cittadini grazie al rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dei principi di legalità, per l’attaccamento e passione dei dipendenti e del territorio che la ospita.

Un cambiamento che ha permesso ad Ast di ottenere tutti gli importanti riconoscimenti che abbiamo condiviso in questi anni.

Il fatto che Acciai Speciali Terni stia entrando oggi in questa nuova ed entusiasmante era, forte di una grande solidità, è un risultato che l’Azienda deve a tutti voi, che siete stati capaci di conseguire straordinari successi a ogni livello aziendale.

Ora è il momento di ringraziare tutti i compagni di questa meravigliosa squadra, tutte le persone che hanno lavorato accanto a me in questi anni. Sono incredibilmente orgoglioso di aver guidato questa Azienda e di averlo potuto fare insieme.

In bocca al lupo ad ognuno di voi,

con affetto

Massimiliano Burelli