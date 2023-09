Crolla parte dell'intonaco di un palazzo in via Turati, intervento dei vigili del fuoco

TERNI Una porzione di intonaco di un palazzo lungo via Turati a Terni è crollato sabat sera intorno alle 20 mentre per fortuna non passava nessuno lungo la trasa. è scattato subito l'intervento di vigili del fuoco e la zona è stata subito messa in sicurezza per poter verificare ci sono altri parti dell'intonaco del palazzo, che si trova in via Turati 22, a rischio crollo.