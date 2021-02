IL CASO

Cadono pezzi di intonaco dal mercato coperto di Latina chiuso ormai da anni. In via don Morosini sono arrivati nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco che allertati da alcune segnalazioni hanno verificato la situazione e chiesto al Comune di transennare la zona e mettere in sicurezza al più presto la struttura. L'intervento è scattato nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco hanno utilizzato una piattaforma aerea per verificare le condizioni del perimetro esterno dell'edificio ammalorato in più punti e da cui si erano staccati dei pezzi di intonaco.

Maesi fa, come si ricorderà il terrazzo superiore della struttura era rimasto allagato e le infiltrazioni d'acqua hanno danneggiato i muri esterni della struttura.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di vigili urbani quindi i funzionari del Comune. «L'intervento è stato di messa in sicurezza di alcune porzioni di intonaco dove hanno effettuato la spicconatura - spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri - Ora siamo in attesa della comunicazione del comando dei vigili del fuoco per sapere quali lavori effettuare. Su vecchio mercato coperto sono arrivati alcuni esposti, quindi è chiaro che i vigili del fuoco devono correttamente verificare la situazione. Come Comune abbiamo effettuato diversi interventi di messa in sicurezza e altri ne faremo, anche perché le vetrate ad esempio sono vecchissime, dobbiamo evitare ogni rischio». E per il futuro la progettazione a che punto è? «La progettazione è a buon punto, uno dei partner come noto sarà l'Arsial, ma i tempi per la realizzazione della Città del gusto non sono brevi è evidente. Siamo convinti che sia la scelta migliore e che verrà un bel lavoro, che consentirà il rientro degli operatori del mercato nella loro sede originaria».

