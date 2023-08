Terni, Guida dal questore per la sicurezza dello stadio Liberati

«Le auguro, presidente, di innamorarsi della città di Terni, come me ne sono innamorato io quando sono arrivato qui». E' così, che il questore Bruno Failla ha salutato il nuovo presidente della Ternana, Nicola Guida. I due si sono conosciuti nella mattina del 2 agosto, in questura. Il nuovo numero uno rossoverde, infatti, è stato presente personalmente alla prima riunione stagionale del Gruppo operativo di sicurezza (Gos) in cui le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i rappresentanti del Comune di Terni e la stessa Ternana calcio hanno cominciato ad affrontare la situazione della sicurezza e dello stadio Liberati, in occasione dell'inizio imminente della stagione calcistica e del campionato di serie B. I partecipanti alla riunione, infatti, hanno subito affrontato le criticità legate allo stadio Liberati e la possibilità di adottare le dovute e adeguate misure per la sicurezza in occasione di gare ed eventi sportivi. Guida, dopo questo suo primo incontro formale con i rappresentanti del Gos, ha ringraziato il questore e garantito la disponibilità da parte della Ternana calcio a dare la massima collaborazione. «Non nascondo - ha detto l'imprenditore romano al questore - la mia emozione, per questo primo impegno istituzionale, un'esperienza nuova e molto positiva nella quale verificare che la situazione della sicurezza del calcio cittadino è sotto controllo, per quanto vada costantemente monitorata». Per Guida, a fine incontro, anche un dono. Il questore Failla gli ha consegnato una medaglia commemorativa e anche una riproduzione in miniatura dell'opera realizzata dall'artista ternana Orietta Tribolati (Rubinia) in occasione del 171' anniversario della Polizia di stato.