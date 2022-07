Terni, Gravissime due donne cinesi investite da un'utilitaria in via Battisti

TERNI - Due donne cinesi sono ricoverate in ospedale in condizioni gravissime dopo essere state investite in via Battisti, a pochi passi da piazza Tacito.

L'incidente nel primo pomeriggio di sabato, proprio di fronte a due negozi di acconciatura gestiti da cinesi.

A investirle, in prossimità delle strisce pedonali, una Fiat Panda alla cui guida c'era un ottantenne ternano, rimasto illeso. Sul posto due ambulanze del 118, che hanno soccorso le donne, che hanno 50 e 56 anni, e le hanno trasportate in ospedale. Nel terribile impatto hanno riportato un trauma cranico e diverse lesioni. Per entrambe un delicato intervento neurochirurgico. La prognosi è riservata.

Sul posto la polizia locale, che per svolgere i rilievi ha chiuso il tratto di via Battisti interessato dall'incidente. E che ora è al lavoro per ricostruire la dinamica del doppio investimento, che si è verificato in un orario in cui il centro era quasi deserto.