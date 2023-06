Terni, "turista" albanese spaccia a porta Sant'Angelo ma viene arrestato

TERNI - A Terni era arrivato con un permesso turistico ma spacciava cocaina a porta Sant'Angelo.

Il 25enne albanese è stato bloccato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Terni.

I militari l'hanno visto con disinvoltura tra i giovani, ignaro della presenza degli investigatori che lo tenevano d'occhio. I militari dopo aver assistito allo scambio “droga-denaro” con un giovane acquirente ternano, hanno deciso di intervenire e porre fine al traffico avviato dal giovane albanese. Mentre una pattuglia si occupava del fermo dell’acquirente un’altra procedeva al fermo dello spacciatore per un controllo di polizia più approfondito nel corso del quale è stato sorpreso in possesso di 16 dosi di cocaina nascoste all’interno di una sigaretta elettronica.

Dalla perquisizione domiciliare, come anticipato dal Messaggero, sono saltate fuori altre 72 dosi di cocaina già confezionate in involucri in cellophane pronti per lo spaccio, un grammo di hashish, un bilancino di precisione e la somma di oltre 1500 euro in banconote di vario taglio.

Per lui è scattato l'arresto, convalidato dal giudice che l'ha rimesso in libertà.

Per l'albanese, assistito dall'avvocato Francesco Mattiangeli, una serie di misure cautelari che lo tengono sotto stretto controllo giorno e notte.

"L’arresto - si legge nella nota del comando di via Radice- conferma l’impegno del comando e della procura ternani nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto a giovanissimi".