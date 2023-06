Luciano Conti c'è. Nel senso che è pronto a seguire la linea del Pd, se poi domani ci sarà in Provincia, impegni programmati permettendo, è un rebus. Che solo il Pd a questo punto può sciogliere, visto che il sindaco di Avigliano Umbro attende di conoscere la linea dei Dem sul futuro della Provincia di Terni . Spallata o stampella alla presidente di Forza Italia Laura Penrazza?

Attendo di conoscere quale sarà la linea del Pd che al momento non mi è stata comunicata dai vertici provinciali. Ho seguito i comizi della Schlein e quello di Bonacciani, tanto per dire che sono del Pd. A parti invertite come si sarebbero comportati quelli del del centrodestra? Me lo domando in attesa di conoscere quale sarà la posizione del Pd

, così il sindaco di Avigliano Umbro Luciano Conti che chiarisce la sua posizione dopo che l'attenzione dei Dem si era concentrata su di lui in vista del consiglio provinciale di domani, quello che potrebbe segnare la fine della consliatura di centrodestra se dovesse mancare il numero legale con la spallata del Pd.